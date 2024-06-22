Эксперты рассказали, какие заболевания разносят комары

Некоторые комары являются переносчиками малярии, вируса Западного Нила и целого ряда лихорадок, например Денге и Зика. Эти инфекции способны спровоцировать развитие серьезных осложнений - вплоть до летального исхода.

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Кроме того, укусы нередко вызывают сильное раздражение и аллергическую реакцию. Также эти насекомые могут быть носителями филяриоза - заболевания, при котором человек может заразиться круглыми червями. Оно требует тщательного и длительного лечения.

Специалисты рекомендуют придерживаться специальных мер безопасности. Во-первых, необходимо регулярно пользоваться репеллентами и носить одежду, которая закрывает большую часть тела. Во-вторых, следует установить москитные сетки, чтобы насекомые не проникли в дом.

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