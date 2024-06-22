Названы симптомы патологического состояния, которое приводит к набору весу

Врач-нутрициолог Алёна Денисова назвала симптомы опасного патологического состояния, которое приводит к набору весу.

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Речь идёт о метаболическом синдроме, который связан с повышенной устойчивостью тканей к воздействию инсулина. Данный недуг, предупредила она, возникает из-за чрезмерного потребления калорий и низкой физической активности, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

У людей с метаболическим синдромом, пояснила врач, нарушается обмен веществ и происходит накапливание жира во внутрибрюшной полости. Это, по её словам, и приводит к увеличению объемом талии.

В этой связи Денисова рекомендует обращаться к медикам женщинам с окружностью талии более 88 см и мужчинам, чьи показатели окружности талии превышают 102 см.

«Для определения метаболического синдрома требуется осмотр врача и анализ крови», – подчеркнула нутрициолог.



Кроме того, Денисова перечислила и другие симптомы метаболического синдрома. К ним врач отнесла повышенный уровень триглицеридов в крови, повышенное артериальное давление, низкий уровень липопротеинов высокой плотности и нарушение уровня глюкозы.

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