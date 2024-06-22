Если исчезли запахи, стоит проверить сердце

Ухудшение обоняния может говорить о возросшем риске сердечной недостаточности. Это доказали учёные Мичиганского университета, пишет сайт Medical News Today.

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Автор исследования Керан Чемберлен заявил, что утрата нюха у пациентов 60 лет и старше может указывать на изменения в сердечно-сосудистой системе. Между тем около трети из них даже не замечают, что перестали чувствовать запахи, передаёт результаты исследований ИА RuNews24.ru.

Эксперт отметил, что сердечная недостаточность — серьёзное заболевание, которое отличается от ишемической болезни сердца или инсультом. Она не лечится, однако поддаётся корректировке. В национальной службе здравоохранения перечислили симптомы болезни. Это одышка, усталость, головокружение и отёки. Как быстро они проявляются, зависит от того, острая это форма или хроническая.

Есть связь между обонянием и другими опасными заболеваниями — деменцией, болезнью Паркинсона. Ранее учёные заявляли, что снижение функции ещё одного органа зрения может быть неочевидным признаком приближающейся деменции.