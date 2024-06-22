Врачи помогли пациенту с четвертой стадией рака танцевать без боли

Врачи Медицинского города Тюмени помогли пациенту с четвертой стадией рака не только ходить, но и танцевать без боли, сообщает «АиФ Тюмень».

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71-летний житель Тюменской области с четвертой стадией рака предстательной железы обратился к врачам за помощью после нескольких месяцев мучительных болей. Он не мог спать по ночам, двигаться, ходить даже с тростью. Хотя рак был стабилизирован курсами химиотерапии, боли в пояснице и тазобедренных суставах только усиливались.

«Мы провели интервенционное лечение поясничного отдела позвоночника с помощью ультразвукового контроля и противовоспалительных, обезболивающих препаратов, локализовав зоны боли», — объясняет анестезиолог-реаниматолог Елизавета Игошина.



В результате лечения врачам удалось уменьшить мышечное напряжение и повысить подвижность пациента, убрав полностью боли. Мужчина был выписан в тот же день.

Спустя время он явился на контрольный осмотр и даже станцевал с врачом без трости и без боли.

Ранее «ГлагоL» сообщал, как врачи Улaн-Удэ cпacли пaциeнткy, кoтopaя oкoлo двyx мecяцeв нe мoглa пpинимaть пищy. За это время вес пациентки снизился почти в два раза — до 45 кг.