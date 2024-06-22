Травматолог: физическая нагрузка не приводит к изнашиванию суставов

Физическая активность не уменьшает толщину хряща, напротив, регулярное движение — обязательное условие здоровья суставов. Об этом «Газете.Ru» рассказала травматолог-ортопед клиники DocMed Ольга Гаевская.

© РИА Новости

«Синовиальная жидкость уменьшает трение между суставными поверхностями и амортизирует их при движении. В состоянии покоя хрящ как губка впитывает в себя часть синовиальной жидкости, а затем, во время движения, жидкость снова возвращается в сустав. Таким образом происходят постоянная циркуляция биологически активных молекул и питание суставного хряща. Соответственно, одним из главных условий здорового сустава является регулярное движение. Вопреки распространенному мнению о том, что суставной хрящ «изнашивается» при физической нагрузке, исследования не показали уменьшения толщины хряща у спортсменов по сравнению с людьми, не занимающимися профессиональным спортом», — пояснила врач.



Однако при избыточном весе сила трения между суставными поверхностями увеличивается. Это может привести к повреждению хрящевой ткани. Поэтому важно поддерживать здоровый вес, который во многом зависит от физической активности, здорового питания, соблюдения режима дня и других факторов.