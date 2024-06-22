Невролог рассказал, как понять, что головную боль нужно лечить у врача

Не всегда головные боли вызывает усталость и стрессы, иногда причины более серьезные, и решение проблемы с помощью обезболивающего может только ее усугубить, рассказал невролог, завотделением НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Дмитрий Тархов.

Важно обратить внимание на частоту и локализацию появления болей, если они появляются часто или в одном и том же месте, нужно обратиться к врачу. Также поводом может послужить неэффективность обезболивающих нестероидных противовоспалительных препаратов, тошнота и рвота, головокружение, передает издание doctorpiter.

Самым серьезным показателем серьезности ситуации является угнетенность сознания – в этой ситуации нужно сразу вызывать скорую помощь.

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