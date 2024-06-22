Врач рассказал, кому нужно делать УЗИ сосудов шеи

Брахиоцефальные артерии — это все сосуды, которые располагаются в шейном отделе позвоночника. Их ультразвуковое исследование необходимо при головокружениях, боли в голове, шуме в ушах и проблемах с памятью. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог Максим Степанов.

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«На необходимость проведения УЗИ сосудов шеи указывают постоянные или регулярные головные боли, особенно в области шеи и затылка. На нарушения тока крови по сосудам головного мозга могут указывать головокружения, шум в ушах или нарушения равновесия. При проблемах с памятью и концентрацией необходимо проверить состояние сонной артерии. Высокое артериальное давление и другие сердечно-сосудистые проблемы также могут быть связаны с нарушениями в кровообращении», — рассказал врач.



Конкретные обследования назначает кардиолог или терапевт, подчеркнул Степанов. Поэтому наличие вышеперечисленных проблем требует обращения в больницу. Раннее обнаружение проблем в кровеносной системе позволяет предотвратить развитие серьезных осложнений.