Стоматолог Нгуен: жевание и откусывание льда приводит к сколам на эмали. Многие уверены, что стоматолог — один из самых страшных врачей, и дело вовсе не в потенциальной боли, которую он может причинить. Лечение зубов обычно стоит невероятных денег, поэтому к их здоровью стоит относиться с особым трепетом. Именно поэтому врачи и перечислили 5 самых вредных привычек, от которых нужно было избавиться ещё вчера.

По словам стоматологов, недостаточно просто соблюдать гигиену полости рта и регулярно наведываться на осмотры, чтобы сохранить зубы здоровыми. Для этого нужно ещё и устранить вредные для зубов привычки, которые совершенно такими на первый взгляд не кажутся. О них и рассказали The New York Times стоматологи, среди которых и специалистка из Сан-Франциско Диана Нгуен.

Вредные привычки для зубов

Жевание попкорна (но не самого снэка, а нераскрывшихся зёрен). Жевание и откусывание льда (как и попкорн, может вызвать скол или трещину на эмали, которая затем приведёт к лечению корневых каналов, установке коронок или даже удалению зуба). Потягивание энергетических напитков (в них больше кислоты и сахара, чем в лимонадах, а неспешное употребление энергетиков маринует зубы в них, эмаль истончается и разрушается. Лучше выпивать энергетик, газировку или кофе за 5−10 минут, а затем ополоснуть рот, но не чистить зубы — это только через час). Вейпинг (увеличивает количество бактерий и зубного налёта во рту). Использование зубной пасты без фтора (разрушает зубы, потому что фторид помогает образованию новых минералов и укрепляет эмаль).

Кокосовое масло для зубов

В Сети появился лайфхак — нужно полоскать рот кокосовым маслом (или втирать его в зубы), тогда якобы зубы становятся белее и образуется меньше вредных бактерий. Работает ли это на самом деле, вот тут рассказала стоматолог.