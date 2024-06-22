Почему воспаляются лимфоузлы и что с этим делать

Терапевт Варданян: лимфоузлы больше 1 см — это уже воспаление. Небольшие образования вдоль лимфатических сосудов по всему телу называются лимфоузлами. Они работают как фильтры, улавливая и убивая все патогены. Но иногда они не справляются с атакой вирусов и бактерий, и начинается воспаление. Разбираемся, как его распознать и что делать.

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Как понять, что лимфоузел воспалён

В области шеи более 300 лимфоузлов, поэтому воспаление в этой области не редкость. Воспалёнными считаются лимфоузлы размером более 1 см в диаметре. Как правило, зона воспаления болезненная, объяснил терапевт Арутюн Варданян.

При сильном воспалении возможно покраснение кожи, образование шишки, слабость и температура, добавила кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Причины воспаления

Чаще всего лимфоузел воспаляется из-за инфекции. Это может произойти на фоне гриппа, больного горла или проблем с зубами. Размеры лимфоузла придут в норму после победы над патогеном.

Реже воспаление указывает на более серьёзные проблемы со здоровьем. Среди них:

туберкулёз,

ВИЧ,

аутоиммунные нарушения,

рак.

В любом случае большой лимфоузел — это признак заболевания, поэтому нужно идти к врачу и разбираться с причиной. От неё будет зависеть длительность лечения и сроки, в которые узел придёт в норму.