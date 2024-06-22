В РАН оценили вероятность попадания холеры в Крым с водой из Днепра

Холерная палочка не сможет попасть в Крым вместе с водой из Днепра, в случае если в контролируемой Украиной части Херсонской области произойдет вспышка инфекционного заболевания. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского» РАН Наталья Мирзоева.
«В Крыму через воду мы последствий не будем иметь. Если же говорить про завоз через человеческий фактор, то этот вопрос лучше адресовать санитарно-эпидемиологическим службам», — заявила эксперт.
По словам Мирзоевой, к берегам Крыма вода из Днепра попасть не может, поскольку течение воды направлено на запад от устья реки, тогда как Крымский полуостров и контролируемая Россией часть Херсонской области находятся в противоположном направлении. Поэтому бактериальное загрязнение если и будет куда-то занесено, указала эксперт, то в сторону Одессы и далее на северо-запад, потом в юго-западном направлении.
Мирзоева также добавила, что прямое поступление холерной палочки через Северо-Крымский канал с днепровской водой тоже невозможно, поскольку после разрушения в прошлом году Каховской ГЭС водозабор находится выше, чем уровень воды в Днепре.
Накануне Роспотребнадзор направил в ВОЗ подтверждение о вспышке холеры в Херсоне. Сообщалось, что на фоне ситуации был усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.