В РАН оценили вероятность попадания холеры в Крым с водой из Днепра

Холерная палочка не сможет попасть в Крым вместе с водой из Днепра, в случае если в контролируемой Украиной части Херсонской области произойдет вспышка инфекционного заболевания. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского» РАН Наталья Мирзоева.

© РИА Новости

«В Крыму через воду мы последствий не будем иметь. Если же говорить про завоз через человеческий фактор, то этот вопрос лучше адресовать санитарно-эпидемиологическим службам», — заявила эксперт.



По словам Мирзоевой, к берегам Крыма вода из Днепра попасть не может, поскольку течение воды направлено на запад от устья реки, тогда как Крымский полуостров и контролируемая Россией часть Херсонской области находятся в противоположном направлении. Поэтому бактериальное загрязнение если и будет куда-то занесено, указала эксперт, то в сторону Одессы и далее на северо-запад, потом в юго-западном направлении.

Мирзоева также добавила, что прямое поступление холерной палочки через Северо-Крымский канал с днепровской водой тоже невозможно, поскольку после разрушения в прошлом году Каховской ГЭС водозабор находится выше, чем уровень воды в Днепре.

Накануне Роспотребнадзор направил в ВОЗ подтверждение о вспышке холеры в Херсоне. Сообщалось, что на фоне ситуации был усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.