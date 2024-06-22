Обоняние помогает выявить проблемы с сердцем

Доктор Чен: проблемы с обонянием могут указывать на сердечную недостаточность. Сердечная недостаточность — это заболевание, при котором сердечная мышца не способна полноценно сокращаться и перекачивать кровь, а значит, доставлять питательные вещества и кислород к тканям и органам. Заподозрить неладное можно по одышке, трудностям с выполнением физических упражнений, проблемам с дыханием. Но есть и ещё один неочевидный симптом.

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Что такое сердечная недостаточность

Чаще всего патология развивается из-за перенесённого инфаркта миокарда. Может её спровоцировать и гипертония. Чаще всего это происходит после 60 лет. Триггером для развития заболевания также могут стать проблемы с почками, эндокринной системой, лишний вес.

Чаще всего патологию можно распознать в том числе по повышенной утомляемости и учащённому сердцебиению. Неочевидный признак сердечной недостаточности — проблемы с обонянием.

Обоняние и проблемы с сердцем

Как рассказал доктор Хонлей Чен из Мичиганского университета, потеря обоняния — важный маркер деменции и болезни Паркинсона, но исследования показывают, что этот же признак может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Например, человек может заметить, что запах лука у него больше не вызывает столько отвращения, как раньше.

Конечно, острота обоняния может снижаться с возрастом — это естественный процесс. Но примерно 30% людей с этой проблемой имеют также неполадки с сердцем.