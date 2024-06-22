Врач объяснил, что такое «болезнь вампиров»

Врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал о «болезни вампиров», которjй страдают некоторые люди. Научное название — порфирия.

Тарасов рассказал, что порфирия — генетическое и неизлечимое заболевание, которое встречается крайне редко. При этой болезни нарушен синтез гемоглобина — не врабатываются порфирины — пигменты крови. Из-за этого кожа страдает от постоянного поражения ультрафиолетом.

Симптомы самые разные: изменение цвета кожи, солнечные ожоги, боли в животе, нарушение психики, изменение внешнего вида.

Человеку рекомендовано не появляться на солнце, вести максимально здоровый образ жизни. Для облегчения симптомов больному подбирают индивидуальную терапию.

«Наиболее часто наблюдаются такие проявления, как фоточувствительность, пигментация кожи, боли в животе, нарушения психического состояния, слабость, хроническая усталость, бессонница. Люди с порфирией получают ожоги кожи при нахождении на солнце. Также происходит поражение хрящей ушей и носа, искривляются пальцы, кожа около рта грубеет, натягивается и открывает клыки, поэтому порфирию и называют «болезнью вампиров», — рассказал эксперт.

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