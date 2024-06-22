Алкоголь провоцирует развитие рака печени

Заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, врач-онколог Анастасия Марьенко рассказала о токсическом воздействии алкоголя на организм человека. У алкоголиков нарушается нормальное деление клеток, повреждается ДНК, что приводит к перерождению клеток в раковые.

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Прежде всего алкогольная зависимость отрицательно влияет на печень и пищевод, но и другие органы могут быть повреждены.

«Поврежденные клетки нарушают процесс регуляции клеточного роста и деления. Это приводит к бесконтрольному росту патологических клеток и развитию злокачественных опухолей. Поэтому на самом деле ни один орган не застрахован от онкологических рисков на фоне злоупотребления алкоголем», - сказала онколог, её слова цитирует издание «Доктор Питер».



Заболевание, как правило, игнорируется такими пациентами, лечение не начинается вовремя, а значит высока летальность.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, у алкоголиков чаще всего встречаются рак печени, рак гортани, поражения полости рта, рак толстой и прямой кишки, рак молочной железы.

Алкоголь при наличии злокачественной опухоли может запустить более быстрый прогресс рака.

Рак полости рта, пищевода и желудка провоцирует курение, об этом тоже говорила Марьенко.

Доктор Майкл Грегер советует для профилактики онкологии включить в рацион лимоны и грецкие орехи.