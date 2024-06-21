Самооценка здоровья у российских мужчин сильно завышена

Мужчины в России имеют сильно завышенные представления о состоянии своего здоровья, поэтому они нечасто проходят обследования. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"В рамках пилотного проекта "Репродуктивное здоровье" проводились соответствующие исследования, и проведенные в рамках этого пилота опросы показали, что мужская самооценка здоровья сильно завышена", – сказала она во время заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.



Так, 97% опрошенных назвали свое здоровье практически идеальным, 67% считают, что они в полном порядке, а 30% думают, что у них имеются небольшие отклонения. 86% респондентов заявили, что у них нет проблем с репродуктивным здоровьем, однако 26% признались, что не проходили медицинские осмотры.

Как отметила Голикова, 70% опрошенных при наличии проблем со здоровьем все равно не захотели проходить обследование.

"Причины очень странные – отсутствие времени, стеснение или нежелание", – добавила вице-премьер.



Ранее Голикова рассказала, что количество курящих мужчин в России за период, прошедший с 2009 года, снизилось более чем в два раза. Она обратила внимание, что меры, принятые в 2009 году при реализации первого нацпроекта "Здоровье", привели к "весьма значительным" результатам в работе по снижению употребления алкоголя и табака.