Проктолог предупредил о рисках анального секса

Последствия анального секса всегда коварны и непредсказуемы. Насколько травмоопасен этот вид интимной близости, «Клопс» рассказал врач-колопроктолог Дмитрий Рачковский.

В погоне за новыми ощущениями люди рискуют заработать множество неприятных заболеваний, включая появление различных новообразований.

«Такой сексуальный опыт всегда травмирует сфинктер прямой кишки и её слизистую оболочку», — предупредил доктор.



Регулярные анальные практики могут повлечь за собой следующие проблемы:

появление свищей и полип,

воспаление прямой кишки,

анальные трещины,

недержание каловых масс.

Если чередовать анальный и традиционный секс, не соблюдая гигиенические нормы, то воспалительные процессы могут затронуть мочевой пузырь и половые органы. Также нетрадиционные любовные утехи могут стать причиной развития геморроя. Специалист подчеркнул, что анальное отверстие предусмотрено природой для выведения, а не для введения.

Гинеколог рассказал, вредно ли сексуальное воздержание для женского организма.