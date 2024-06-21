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Опасное разнообразие: калининградский проктолог предупредил о рисках анального секса

Последствия анального секса всегда коварны и непредсказуемы. Насколько травмоопасен этот вид интимной близости, «Клопс» рассказал врач-колопроктолог Дмитрий Рачковский.

Проктолог предупредил о рисках анального секса
© РИА Новости

В погоне за новыми ощущениями люди рискуют заработать множество неприятных заболеваний, включая появление различных новообразований.

«Такой сексуальный опыт всегда травмирует сфинктер прямой кишки и её слизистую оболочку», — предупредил доктор.

Регулярные анальные практики могут повлечь за собой следующие проблемы:

  • появление свищей и полип,
  • воспаление прямой кишки,
  • анальные трещины,
  • недержание каловых масс.

Если чередовать анальный и традиционный секс, не соблюдая гигиенические нормы, то воспалительные процессы могут затронуть мочевой пузырь и половые органы. Также нетрадиционные любовные утехи могут стать причиной развития геморроя. Специалист подчеркнул, что анальное отверстие предусмотрено природой для выведения, а не для введения.

Гинеколог рассказал, вредно ли сексуальное воздержание для женского организма.

Болезни и лекарства
Дмитрий Рачковский