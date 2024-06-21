Врачи спасли жизнь пациентке с онкологией и сердечной патологией

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, выписана из больницы и вернулась домой к семье.

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В феврале жительница Зуевки Ольга Демышева обратилась к терапевту с жалобами на кровь в мокроте. Ей был поставлен диагноз пневмония, и женщина начала лечение антибиотиками. Через неделю у Ольги развился тромбоз ноги, и ее госпитализировали в реанимацию 5-й городской больницы.

После недели лечения Ольга вернулась домой, но вскоре состояние ухудшилось - появилась одышка. Обследование в Центре кардиологии выявило у пациентки угрожающую жизни тромбоэмболию легочной артерии. Кроме того, врачи обнаружили у Ольги образование яичников.

Для решения этой сложной ситуации был собран консилиум врачей - онкогинекологов, кардиологов, сосудистых хирургов. Они пришли к выводу, что рак вызвал все остальные симптомы, и его необходимо удалить, пока он находится на ранней стадии. Однако тяжелая сердечная патология пациентки была противопоказанием для операции.

При участии врачей разных специальностей, было принято решение провести оперативное вмешательство. Во время которого была удалена пораженная раком матка с придатками. После этого состояние Ольги стабилизировалось, ушли тахикардия и одышка.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, выписана из больницы и вернулась домой к семье.