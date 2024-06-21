Росздравнадзор рассказал о побочных действиях антидепрессанта

Росздравнадзор сообщил о внесении в инструкцию к применению антидепрессанта с международном непатентованным названием (МНН) агомелатин новой информации о побочных действиях препарата, в том числе о печеночной недостаточности, гепатите и желтухе. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

"В период пострегистрационного наблюдения сообщалось о случаях поражения печени, включая печеночную недостаточность (приводившие в исключительных случаях к летальному исходу или требовавшие трансплантации печени у пациентов с ранее имеющимися факторами риска поражения печени), повышении уровня печеночных ферментов более чем в 10 раз относительно верхней границы нормы, гепатите и желтухе у пациентов, принимавших агомелатин", - говорится в опубликованном документе.



Росздравнадзор рекомендовал врачам не назначать агомелатин при нарушении функций печени, оценивать факторы риска развития нарушений работы органа (ожирение, сахарный диабет, алкоголизм), оценивать исходную оценку функции печени у каждого пациента и регулярно проводить исследование уровня трансаминаз (АЛТ и ACT).