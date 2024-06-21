Росздравнадзор рассказал о побочных действиях антидепрессанта агомелатина
Росздравнадзор сообщил о внесении в инструкцию к применению антидепрессанта с международном непатентованным названием (МНН) агомелатин новой информации о побочных действиях препарата, в том числе о печеночной недостаточности, гепатите и желтухе. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
"В период пострегистрационного наблюдения сообщалось о случаях поражения печени, включая печеночную недостаточность (приводившие в исключительных случаях к летальному исходу или требовавшие трансплантации печени у пациентов с ранее имеющимися факторами риска поражения печени), повышении уровня печеночных ферментов более чем в 10 раз относительно верхней границы нормы, гепатите и желтухе у пациентов, принимавших агомелатин", - говорится в опубликованном документе.
Росздравнадзор рекомендовал врачам не назначать агомелатин при нарушении функций печени, оценивать факторы риска развития нарушений работы органа (ожирение, сахарный диабет, алкоголизм), оценивать исходную оценку функции печени у каждого пациента и регулярно проводить исследование уровня трансаминаз (АЛТ и ACT).
"Терапию агомелатином следует немедленно прекратить в случае появления симптомов или признаков возможного поражения печени (таких как темная моча, обесцвеченный стул, желтушный оттенок кожи/глаз, боль в правой верхней части живота, недавно появившаяся постоянная и необъяснимая утомляемость) - повышения уровня трансаминаз в сыворотке крови более чем в три раза по сравнению с верхней границей нормы", - отмечается в документе.