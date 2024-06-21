Симптом, который может указывать на рак мозга

Рак мозга сложно выявить на ранних стадиях, тем не менее указывать на развитие заболевания может головная боль.

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«Постоянные головные боли, особенно недавно возникшую сильную головную боль, в том числе сопровождающуюся тошнотой, рвотой или помутнением зрения, следует немедленно обсудить с лечащим врачом, а не полагаться на безрецептурные средства от боли», — предупредила доктор медицинских наук Мина Лоббоус в беседе с изданием Parade.



Невролог и нейроонколог Хосе Каррильо согласен с коллегой и считает, что бить тревогу нужно в первую очередь тем людям, кто не страдал мигренью ранее. А невролог Джордж Аль-Шами подчеркивает, что головные боли, связанные с опухолями, обычно продолжительные и усиливаются по утрам и при наклонах вперед. Исследования также показывают, что важно обратить внимание на еще два возможных ранних симптома — это ухудшение памяти и трансформация личности, когда вам кажется, что за пару месяцев вы словно стали другим человеком.

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