Врачи в России просят право заниматься частной практикой

Соответствующие обращения в правительство и Госдуму подготовила Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения.

В документе отмечается, что обязательным условием для этого должна стать возможность застраховать свою ответственность перед пациентом, пишет «Российская газета». В нём подчёркивается, что у врача нет права заниматься частной практикой вне стен медицинского учреждения.

«Эта ситуация во многом обусловлена особенностями действующего законодательства, которые определяют правовой статус врача исключительно как работника медицинской организации. В федеральном законе есть понятия «лечащий врач», «медицинский работник», но понятие «врач» при этом отсутствует. По этой причине по закону врач не имеет возможности открывать частную практику. То есть должен работать исключительно в привязке к медучреждению», — поясняют авторы инициативы.



При этом во многих странах врачи могут получить индивидуальную лицензию на ведение медицинской деятельности.