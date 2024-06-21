Глисты в клубнике, тиф в молоке: как не отравиться обычными продуктами

Около 200 человек в Москве, Московской и Нижегородской областях, а также в Татарстане попали в больницы из-за ботулизма. Проблемы со здоровьем начались у них после употребления салата лобио в вакуумной упаковке. Но далеко не только это блюдо таит в себе опасность для человека, в том числе смертельную. NEWS.ru узнал, какие недуги можно заработать, съев привычный продукт из магазина или с рынка.

© РИА Новости

Как не заразиться ботулизмом

Как рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов, ботулизм — это инфекционное заболевание. Его причиной является бактерия, которая не выживает на воздухе.

«В комфортной бескислородной среде происходит размножение бактерий с образованием ботулотоксина — одного из самых страшных ядов для живых организмов. Токсин разрушается после 5–10 минут обычного кипячения. Бактерии и вырабатываемые ими яды при ненадлежащей обработке накапливаются в продуктах, например в консервированных грибах, тушенке, и, попадая в организм человека, вредят по полной программе», — отметил Умнов.



Как отмечают в Роскачестве, бактерии размножаются в продуктах с высоким содержанием крахмала или белка, например, где есть мясо и бобовые. Помимо консервов, ими могут быть заражены колбасные изделия. Были случаи ботулизма после употребления копченой рыбы.

Симптомы ботулизма обычно проявляются на пятые сутки после попадания токсина в организм. По словам Александра Умнова, это рвота, схватки в животе, диарея и повреждение нервной системы.

«Больные жалуются на „сетку“ и раздвоение в глазах. После возникает жажда, расстройство слюноотделения и затрудненность глотания. Также возникают головные боли, слабость, утомляемость, бессонница. Самое страшное — нарушение дыхания», — отметил собеседник NEWS.ru.



Для того чтобы обезопасить себя от заражения ботулизмом, не следует употреблять консервы из вздутой упаковки и покупать их у частных лиц, предупреждают в Роскачестве. Также важно обратить внимание на информацию о продукте: срок годности должен быть в норме, а текст маркировки — не смазан.

Чем могут быть опасны обычные яйца

По данным Роскачества, одной из основных причин диареи является сальмонелла. Это род бактерий, которые в естественной среде обитают в водоемах, почве и комнатной пыли. В основном микроорганизмы этой группы становятся причиной острой кишечной инфекции, именуемой сальмонеллезом, но некоторые виды могут вызвать куда более опасный брюшной тиф.

Сальмонелла может заражать яйца, молоко, мясо и мясопродукты, а также питьевую воду. Она отличается высокой живучестью — например, в колбасных изделиях сохраняется до шести месяцев, в замороженном мясе и яйцах — до года, на овощах и фруктах живет 5–10 дней, в молоке — до 20 дней, в сливочном масле — до 120 дней, на яичной скорлупе — до 24 дней. Сальмонелла способна размножаться в молоке и мясе даже в холодильнике.

Как рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Елена Мескина, в организм человека сальмонелла может попасть не только с продуктами питания, но и через грязные руки.

«Если человек участвовал в каком-то этапе приготовления пищи или в процессе ее упаковки, при этом болел [сальмонеллезом] и не соблюдал санитарно-гигиенические нормы, он тоже может передать эту инфекцию другим людям. Бактерии также могут быть в салате — как зеленом, так и с майонезом. Ведь майонез тоже готовится из яиц. И иногда продавцы выбирают несвежие или неизвестно где купленные яйца», — отметила Мескина.



Также она добавила, что ранее американский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о нетипичном источнике сальмонеллеза — хлопьях для завтрака. Это, по словам специалиста, указывает на то, что бактерии могут быть где угодно. Поэтому нужно придерживаться принципов безопасного питания: соблюдать чистоту; отделять сырое от готового; проводить тщательную термическую обработку; хранить продукты с соблюдением температурных режимов. При нагревании до 56 градусов сальмонеллы погибают через 45–60 минут, при температуре 70 градусов — через 5–10 минут, а при кипячении — мгновенно.

В Роскачестве рекомендуют также не пить воду из открытых источников, речек и ручьев, воздержаться от бифштексов с кровью, парного молока, плохо прожаренной глазуньи и употребления сырых яиц.

Как не умереть от шаурмы

Нередко в лентах новостей появляются сообщения о массовых отравлениях шаурмой и другим фастфудом. Как рассказал NEWS.ru гастроэнтеролог Алексей Парамонов, как правило, отравление происходит из-за стафилококка — весьма распространенного микроорганизма, который размножается «практически в любой пище, надолго оставленной в тепле». Также он присутствует на руках у большинства людей, поэтому поварам надо работать в перчатках и тщательно дезинфицировать руки. Также элементарные правила гигиены надо соблюдать и потребителям фастфуда.

«Если мясо для шаурмы крутится на вертеле, крайне маловероятно, что в нем можно найти что-то опасное. Но если уже готовый продукт расфасовали и он пролежал несколько часов, то риски возникают. Так что, чтобы не отравиться шаурмой, следует покупать ее в уже проверенных брендовых местах, где контроль за сотрудниками и продуктами на высоте. Лучше выбирать места, где шаурму готовят прямо при тебе, чтобы человек знал, что она свежая. Это самый оптимальный вариант», — отметил Парамонов.



Почему нельзя пробовать продукты на рынках

Немытые фрукты и овощи могут стать причиной заражения вирусным гепатитом А или желтухой — заболеванием, вызывающим поражение печени. В связи с этим гастроэнтеролог Владимир Неронов советует не брать на пробу продукты на рынках.

Возбудитель гепатита А помимо немытых овощей и фруктов передается и через бытовые контакты. А в 2005 году в РФ произошла вспышка желтухи из-за зараженного пива из Тверской области. По одной из версий, ЧП случилось из-за нарушения санитарных норм: водозаборная скважина пивзавода находилась рядом с канализационной станцией. Но официальную причину локальной эпидемии желтухи проверяющие так и не нашли.

«Шансы подцепить эту заразу двукратно увеличиваются у тех, кто часто отдыхает в Таиланде, Индии и других странах Юго-Восточной Азии. К зонам риска также относят Турцию, Мексику, Египет», — отметил Неронов.



Инкубационный период заболевания длится две — четыре недели. После этого у заразившегося начинаются тошнота, рвота, ощущение тяжести в правом подреберье. У больного желтеют кожа и белки глаз.

Чтобы не подцепить гепатит А, можно пройти вакцинацию, следует пить только бутилированную воду, чаще мыть руки, есть только чистые фрукты и овощи, а также не есть сырых моллюсков.

Правда ли, что мороженое тоже опасно?

Как объясняют в Роскачестве, бактерии кишечной палочки — это группа из более чем 100 микроорганизмов, живущих в кишечнике человека, животных и птиц. Большинство из них безвредны, но некоторые могут вызвать отравление.

Обитают опасные бактерии в сырых овощах, фруктах, зелени, мясе, мясных полуфабрикатах и молочных продуктах, например мороженом, а также в рыбе и икре. Обычно кишечная палочка становится причиной вспышек инфекции при нарушении правил транспортировки и хранения продуктов, а также при питье зараженной некипяченой воды или парного молока.

Кишечная палочка погибает при температуре 60 градусов в течение 15 минут.

Можно ли отравиться сырым молоком

Молочные продукты и мясо могут быть источником бруцеллеза. Опаснее всего именно сырое молоко и его производные, полученные от зараженных животных. Заболевание поражает опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, нервную и половую системы. Оно не передается от человека к человеку, но для заболевшего оканчивается инвалидностью.

Бактерии-возбудители размножаются внутри клеток, но способны сохранять активность и вне организма. Они довольно живучи: во влажной почве и воде они живут до четырех с половиной месяцев, в молоке — до 273 дней, в сыре — до одного года.

При температуре 100 градусов бактерия гибнет за несколько секунд, при 55 градусах — в течение часа. Чтобы не допустить заражения, надо использовать только кипяченое молоко, не есть продукцию из сырого мяса, а также не покупать мясо-молочную продукцию на стихийных рынках и у продавцов, чей товар не прошел ветеринарный контроль.

Как предупреждает ведущий эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, сырое, в том числе и парное молоко может стать источником бактерий или вирусов, приводящих к развитию опасных инфекций. Среди них, например, больше известный благодаря клещам вирусный энцефалит, брюшной тиф, туберкулез и сибирская язва.

Чем грозит немытая клубника

Как рассказала врач Екатерина Кашух, немытая клубника содержит на себе большое количество болезнетворных бактерий и вирусов. На плодах, растущих близко к земле, могут находиться даже глисты.

«Клубника — продукт, который нужно мыть особенно тщательно: исследования показали, что на ее поверхности может находиться большое количество бактерий, вирусов и простейших микроорганизмов. Некоторые из них, например кишечная палочка, кронобактер или листерии, могут вызвать серьезное расстройство ЖКТ, сопровождающееся тошнотой, рвотой, диареей. Так как клубника растет близко к земле, высока вероятность заразиться глистами», — подчеркнула Кашух.



Также она посоветовала использовать для мытья клубники раствор воды с содой, солью или столовым уксусом. Она порекомендовала оставить в нем плоды на 15–20 минут, а после промыть их в проточной воде. При этом обрабатывать клубнику стоит непосредственно перед употреблением, так как ее нежная структура быстро портится от соприкосновения с водой.