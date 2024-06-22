Врач Болибок рассказал, как происходит заражение холерой

Иммунолог Владимир Болибок рассказал RT, как происходит заражение холерой.

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«Холера имеет фекально-оральный путь заражения, заражение происходит, если выделения человека попадают в окружающую среду. Холера достаточно тяжёлое заболевание, если не оказать помощь, то достаточно высокая смертность», — отметил врач.



Он добавил, что заболевание быстро распространяется «из-за санитарного неблагополучия».

Ранее Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения данных о вспышке холеры в подконтрольной Киеву части Херсонской области.