Врачи на Ямале выписали свыше 200 тысяч электронных рецептов

Врачи на Ямале выписали свыше 200 тыс. электронных рецептов, сообщает пресс-служба правительства региона.

© RT на русском

Об этом сообщает URA.RU.

Сервис «Первый электронный рецепт» наиболее активно внедряется в больницах Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма.

«Выписывают рецепты в медицинской информационной системе с помощью цифровой подписи. Ямальским пациентам доступно мобильное приложение «Мой рецепт». Там можно найти назначение, узнать наличие, стоимость препаратов и адрес ближайшей аптеки, где есть необходимое лекарство. Заказать препараты можно в 83 аптеках», — говорится в сообщении.



Сервис создан в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что в две больницы в Кемерове поступило современное медицинское оборудование.