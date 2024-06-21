Врачи на Ямале выписали свыше 200 тысяч электронных рецептов
Врачи на Ямале выписали свыше 200 тыс. электронных рецептов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Об этом сообщает URA.RU.
Сервис «Первый электронный рецепт» наиболее активно внедряется в больницах Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма.
«Выписывают рецепты в медицинской информационной системе с помощью цифровой подписи. Ямальским пациентам доступно мобильное приложение «Мой рецепт». Там можно найти назначение, узнать наличие, стоимость препаратов и адрес ближайшей аптеки, где есть необходимое лекарство. Заказать препараты можно в 83 аптеках», — говорится в сообщении.
Сервис создан в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ранее сообщалось, что в две больницы в Кемерове поступило современное медицинское оборудование.