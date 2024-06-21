Неочевидные проблемы, которые могут поджидать вегетарианцев

Вегетарианство, как и вытекающее из него веганство, уже давно стало частью жизни многих жителей больших городов. Несмотря на популярность, не все люди готовы полностью отказаться от продуктов животного происхождения, и на то есть серьезные причины. Диетолог Лада Вовк комментирует неочевидные для вегетарианцев опасности растительной диеты.

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Проблемы со зрением

Помимо того, что вегетарианцы часто сталкиваются с дефицитами разных видов, растительная диета может бить и по зрению, о чем знают далеко не все. Очень часто люди ищут причину ухудшения зрения совершенно не там, из-за чего проблема усугубляется.

Лада:

«Строгое вегетарианство приводит к быстрой потере витамина B12 и омега−3, а без них сосуды глазного яблока очень плохо удерживают эластичность. Постепенно могут возникать и проблемы с сетчаткой».



Железо практически не усваивается

По статистике, примерно треть жителей крупных городов страдают из-за железодефицитной анемии. Далеко не каждый придерживается диеты, которая бы включала продукты с высоким содержанием железа, в случае с вегетарианцами и веганами, они практически не получают железо с пищей. Конечно, железо есть и в растительных продуктах, однако усваивается оно лишь на 10%. Постепенно организм вегетарианца начинает расходовать запасы железа, тем самым формируя дефицит. Железо в виде таблеток и сиропов также не всегда хорошо усваивается, будьте внимательны и регулярно проходите медицинские чекапы.

Орторексия

Депрессия на фоне переживаний из-за отказа от любимых продуктов превратилась в новый вид расстройства. Лада:

«Человек делает над собой усилие якобы с целью стать более здоровым, отказываясь от продуктов, к которым привык за десятилетия. Не каждая психика способна вынести жесткие ограничения, отсюда переживания, способные толкнуть человека в затяжную депрессию».



Все начинается с раздражительности из-за невозможности порадовать себя блюдом с животным белком, оно переходит в уныние и быстро становится хроническим. В таком состоянии вегетарианство не приносит совершенно никакой пользы.

Ребенок останавливается в росте

Специалисты настоятельно не рекомендуют увлекаться вегетарианством несовершеннолетним. По словам нашего эксперта, организм активно растет вплоть до 21 года, если лишить себя фундаментальных для организма элемента, может произойти остановка роста и веса. Важно помнить, что ребенку и подростку требуется в несколько раз больше строительного материала для клеток.