Депутат усомнился в эффективности «универсальной вакцины» против инфекций

Разработку препарата начали в Центре им. Гамалеи.

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С таким заявлением выступил его директор Александр Гинцбург. Он добавил, что сейчас учёные продолжают осваивать необходимые технологии, которые позволят идентифицировать у вирусов константные фрагменты белков, универсальные для всех возбудителей COVID-19 или вируса гриппа.

Зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что считает «крайне перспективной» отрасль иммунологии.

«Фамилия Гинцбурга сегодня вызывает у кого-то улыбку, у кого-то скепсис сразу. Поэтому громкие заявления на сегодня, на мой взгляд, недостаточно обоснованы. Тем более, что там идёт речь не о тех видах рака, там речь идёт об успешном использовании против меланомы. Все эти заявления, которые делаются, нужно внимательно фильтровать и какую-то научную обработку или базу подводить. Иммунология сегодня — это бурно развивающееся направление. Я думаю, что через пять-десять лет это [разработка вакцины против рака — прим. ГМ] будет основным методом лечения. То, что вчера ещё не излечивалось ни при помощи скальпеля, ни при помощи химиотерапии, сегодня потрясающие результаты демонстрирует иммунология. Может быть, неклассический вариант вакцины. Там есть технологии обучения собственных иммунных клеток, опробованные уже сегодня. Они изымаются из организма человека, проходят специальную обработку, потом их возвращают в организм человека, уничтожаются опухолевые клетки. Это всё очень прогрессивно. Да, это дорого, пока дорого, но крайне перспективно. Именно в этом направлении я вижу, если не победу, то очень хорошие успехи борьбы с онкологическими заболеваниями в ближайшее время».



Беседуя с ТАСС, Гинцбург подчеркнул, что в случае разработки вакцины с широкой нейтрализующей специфичностью на модели коронавируса, следующий препарат будет на модели гриппа, а затем специалисты центра будут работать над вакциной против вируса иммунодефицита человека.

Учёный добавил, что это планы «не на один год, а довольно обширная линейка продолжительных научных исследований».