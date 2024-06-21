Каким фастфудом проще всего отравиться

Временные уличные кафе с хот-догами, шаурмой, кебабами, питой и шашлыками следует обходить стороной по причине высокого риска заражения токсикоинфекциями, сальмонеллезом, дизентерией, рассказал aif.ru врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА, член Российской гастроэнтерологической ассоциации России кандидат медицинских наук Алексей Боярко. По его словам, обычно в таких киосках не соблюдаются санитарные нормы, у покупателей нет возможности помыть руки, а рядом часто селятся грызуны и насекомые. Кроме того, недобросовестные предприниматели могут экономить и использовать ингредиенты с истекающим сроком годности.

Врач также отметил, что уличная еда высококалорийна, что плохо отражается на сердечно-сосудистой системе. Так, для выпечки применяется мука высшего сорта, картофель жарится во фритюре, а усилители вкуса повышают аппетит. Общая калорийность перекуса может достигать 1000 ккал.

Качественный стритфуд может быть безопасен при условии, что это не повседневный образ питания. Такая пища не должна превышать 20% от общего рациона, — заключил врач.



Ранее врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов рассказывал, что полезны в фастфуде салаты, курица и коричневый рис. Картофель же лучше выбрать печеный, а вместо соусов на основе майонеза лучше использовать кетчуп или горчицу.