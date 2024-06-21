Стало известно, можно ли пересадить себе зубы

Чаще всего на пустующее место в челюсти вживляют зубы мудрости, заявил в беседе с «ФедералПресс» стоматолог-ортопед Даниил Нуждов. Однако, по словам врача, после аутотрансплантациии, которая является процедурой по пересадке собственных зубов, естественный имплант может не прижиться или воспалиться.

Этот процесс называется аутотрансплантацией зуба. Чаще всего так делают с зубами мудрости, но только если они подходят под критерии: сам зуб и его корни полностью здоровы и их можно аккуратно извлечь, — предупредил Нуждов.



Стоматолог напомнил, что перед проведением процедуры делается компьютерная томография и шаблон зуба, который планируется пересадить. После врачи удаляют поврежденный зуб и устанавливают на его место «восьмерку», шинируя ее за соседние зубы.

Однако процедура, по мнению ортопеда, не всегда приводит к положительному результату, так как зуб может не прижиться. Нуждов также заметил, что «восьмерка» срастается с костью и при удалении его придется выпиливать. Из-за этого большая часть хирургов предпочитает использовать искусственный имплант.

Стоматолог Надежда Патлатая ранее предупредила о том, что невылеченный кариес может привести к поражению корня зуба. Она также напомнила, что ни один врач не возьмет на операцию человека, которому не провели санацию рта.