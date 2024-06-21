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Стало известно, можно ли пересадить себе зубы

Чаще всего на пустующее место в челюсти вживляют зубы мудрости, заявил в беседе с «ФедералПресс» стоматолог-ортопед Даниил Нуждов. Однако, по словам врача, после аутотрансплантациии, которая является процедурой по пересадке собственных зубов, естественный имплант может не прижиться или воспалиться.

Стало известно, можно ли пересадить себе зубы
© РИА Новости

Этот процесс называется аутотрансплантацией зуба. Чаще всего так делают с зубами мудрости, но только если они подходят под критерии: сам зуб и его корни полностью здоровы и их можно аккуратно извлечь, — предупредил Нуждов.

Стоматолог напомнил, что перед проведением процедуры делается компьютерная томография и шаблон зуба, который планируется пересадить. После врачи удаляют поврежденный зуб и устанавливают на его место «восьмерку», шинируя ее за соседние зубы.

Однако процедура, по мнению ортопеда, не всегда приводит к положительному результату, так как зуб может не прижиться. Нуждов также заметил, что «восьмерка» срастается с костью и при удалении его придется выпиливать. Из-за этого большая часть хирургов предпочитает использовать искусственный имплант.

Стоматолог Надежда Патлатая ранее предупредила о том, что невылеченный кариес может привести к поражению корня зуба. Она также напомнила, что ни один врач не возьмет на операцию человека, которому не провели санацию рта.

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