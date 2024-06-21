Названы способы избежать ранней седины

Появление ранней седины могут вызвать стресс, недостаток витаминов и гормональные сбои, рассказала дерматолог, косметолог клиники сети Medical On Group Виолетта Майгурова. Способы избежать преждевременной потери красоты волос врач назвала «Ленте.ру».

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Доктор обратила внимание на то, что время появления седины зависит от двух критериев: генетики и внешних факторов. Потерю цвета волос могут вызывать стресс, нарушения обмена веществ, гормональные сбои и дефициты каких-либо веществ, уточнила она.

По ее словам, если седина вызвана стрессом, стабилизация психоэмоционального состояния приводит к тому, что цвет волос частично или полностью возвращается.

Для того чтобы избежать ранней седины, необходимо принимать поливитаминные комплексы с медью, цинком, витаминами группы В. Но этот способ окажется эффективным только при лабораторно установленной нехватке указанных микроэлементов Виолетта Майгурова дерматолог, косметолог



Майгурова добавила, что людям, у которых седина начала появляться недавно, могут помочь средства для наружного применения с клинически доказанной эффективностью, которые содержат специальные пептиды, стимулирующие образование меланоцита. За три-четыре месяца использования этих средств количество седых волос значительно уменьшается, заверила она и уточнила, что такие средства подходят только людям с начальной стадией седины.

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