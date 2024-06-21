Область на лице, на которой нельзя выдавливать прыщи

Людям, выдавливающим прыщи на лице, следует быть осторожными: есть область, на которой производить такие манипуляции крайне нежелательно.

© Чемпионат.com

По словам Джошуа Зейхнера — доктора медицинских наук, доцента кафедры дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке — эта зона получила название «треугольник смерти».

Это область, очерченная носом и носогубными складками, вплоть до подбородка. Вены из этой области напрямую идут в головной мозг, минуя печень.

Область лица, соединяющая нос и уголки рта, считается особенно опасной зоной из-за её тесной связи с мозгом.

Выдавливание прыщей в «треугольнике смерти» увеличивает риск развития тромбоза кавернозного синуса, при котором в вене на основании черепа образуется кровяной сгусток. Также если не проявлять осторожность, могут образоваться рубцы или даже струпья, которые позже могут превратиться в шрамы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.