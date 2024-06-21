Врачи помогли пациентке с врожденной венозной патологией

Девушка поступила в лечебное учреждение с подозрением на острый инсульт. Она жаловалась на периодические обмороки, нарушение работы сердца и судороги. По итогам полного обследования у пациентки была исключена патология сердца, однако было выявлено нарушение венозного оттока. Медики установили, что аномалия развития венозной системы имеет врожденный характер.

© runews24.ru

Орехово-зуевские врачи разработали тактику многоэтапного лечения. В настоящее время пациентка проходит реабилитацию и выполняет рекомендации медиков.

«Благодаря слаженной работе медиков у девушки появилась возможность жить и полноценно работать. В настоящее время у пациентки реабилитационный период. Здоровья ей, а врачам низкий поклон!», - написал Руслан Заголовацкий в своем Telegram-канале.



Напомним, региональный сосудистый центр был открыт в Орехово-Зуеве в декабре 2023 года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В медучреждении оказывают экстренную медицинскую помощь пациентам с острой сосудистой патологией. При этом на лечение в центр приезжают не только жители округа, но и соседних муниципалитетов.

Ранее в Орехово-Зуеве обсудили планы по капремонту объектов здравоохранения.