Врачи провели уникальную операцию по имплантации торической линзы

Хирурги Морозовской детской больницы первыми в столице провели операцию по имплантации торической линзы с углубленным фокусом восьмилетнему ребенку. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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"У ребенка было врожденное помутнение хрусталиков на обоих глазах, то есть катаракта, и он практически не видел. Обычно в таких случаях при лечении детей используют определенные модели имплантов, но у них есть существенный недостаток - после операции ребенку придется носить очки либо контактные линзы. Поэтому врачи приняли решение использовать высокотехнологичную линзу с углубленным фокусом, которые, как правило, устанавливают только взрослым пациентам. Мальчику провели две успешные операции, уже после первой из них острота его зрения повысилась с 20% до 50 %", - сказала Ракова.



При выборе метода лечения врачи руководствовались желанием не только максимально восстановить ребенку зрение, но и позволить ему видеть в дальнейшем без дополнительной коррекции. Заммэра отметила, что сейчас юный пациент проходит период реабилитации после второй операции. Ребенок уже смог начать читать тексты с крупными буквами. По прогнозам врачей, вскоре он сможет вести полноценную, активную жизнь наравне со сверстниками.