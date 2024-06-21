Как помочь человеку, в которого попала молния? Инструкция от спасателей
МЧС: если в человека попала молния, нужно облить ему голову холодной водой. Летние грозы явление обычное, но от этого не менее опасное. На случай непогоды есть хорошее правило: «Слышишь гром — иди в дом». Если оказаться на открытой местности или в воде, можно получить удар молнией. Эксперты рассказали «Секрету фирмы», как действовать, если на ваших глазах кого-то ударила молния.
Как быть, если молния ударила человека рядом с вами
Первое правило — помните о собственной безопасности. Прежде чем спешить на помощь, удостоверьтесь, что место, куда попала молния, больше не опасно, отметили в пресс-службе Российского Красного Креста. Только после этого можно подойти к пострадавшему и осмотреть его.
Что делать, если человек без сознания
Если вы увидели, как в человека ударила молния и он упал, нужно:
- раздеть пострадавшего;
- облить ему голову холодной водой;
- по возможности обернуть тело мокрой холодной простыней;
- если он не пришёл в себя, сделать искусственное дыхание «рот в рот», рассказали «Секрету» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Что делать, если человек в сознании
Если пострадавший в сознании, а место, где он находится, безопасно, нужно подойти и осмотреть его.
«Стоит иметь в виду, что у пострадавшего человека могут быть нарушение слуха и чувствительности конечностей, признаки переохлаждения, он может быть в шоке, может быть нарушено дыхание», — отметили в Красном Кресте.
Но, даже если человек пришёл в себя, всё равно нужно вызвать врачей, потому что у него могут быть повреждены внутренние органы, добавили в МЧС.