Кардиологи озвучили признаки скорой смерти

Врачи-кардиологи Константин Крулев и Анна Кореневич рассказали о признаках надвигающейся трагедии — внезапной смерти из-за неконтролируемого роста холестерина.

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Врач Крулев предупредил, что одним из таких признаков является быстрое поседение волос без явной генетики, причём на фоне развития атеросклероза. Эта патология, в свою очередь, обусловлена ростом «плохого» холестерина.

Эксперт объяснил, что атеросклероз «тянет» за собой преждевременное патологическое старение, влияющее в том числе на пигментацию волос. Этот подтвердило исследование испанских учёных, в котором поучаствовало 545 мужчин от 42 до 64 лет. И практически у всех участников симптомы атеросклероза «были пропорциональны выраженности седины».

Кардиолог Кореневич отметила, что резкий рост холестерина может стать причиной внезапной смерти от инфаркта, инсульта. И если холестериновая бляшка лопнет, инфаркт или инсульт может произойти почти мгновенно.

При этом такая опасная симптоматика может быть выявлена на приёме у врача.

«Инфаркт случается, когда бляшка лопается. Это происходит почти мгновенно. Так начинается инфаркт или инсульт. Для 99 процентов пациентов реанимации — инфаркт совершенно неожиданное событие, однако едва ли это становится сюрпризом для врачей», — рассказала Кореневич.



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