Врач-флеболог рассказал, почему возникает варикоз
Варикозная болезнь нижних конечностей – это не просто косметический дефект, а распространенная проблема, требующая внимания. О том, как распознать варикоз, чем он опасен и как его победить, рассказывает флеболог, хирург, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Алексей Ларичев в интервью «Вечерней Москве».
Варикоз – это хроническое заболевание, приводящее к расширению и деформации вен нижних конечностей. Из-за нарушения работы клапанов кровь в них застаивается, приводя к образованию "узелков" и "звездочек".
Со временем это не только портит внешний вид ног, но и может привести к серьезным осложнениям, таким как тромбофлебит - образование тромбов в пораженных венах, которые могут оторваться и попасть в легкие, создавая угрозу жизни; трофические язвы - незаживающие раны на голени, которые доставляют сильный дискомфорт и снижают качество жизни; дерматит- воспаление кожи из-за застоя крови; кровотечения: из варикозно расширенных вен.
Развитию варикоза способствуют:
- Наследственность: если у близких родственников есть варикоз, риск его развития у вас значительно выше.
- Лишний вес: избыточная нагрузка на ноги усугубляет проблему.
- Беременность: гормональные изменения в этот период ослабляют стенки вен.
- Гормональные нарушения: прием некоторых гормональных препаратов, например, противозачаточных таблеток, может увеличить риск варикоза.
- Длительные статические нагрузки: работа "на ногах", отсутствие физической активности.
- Поднятие тяжестей: регулярное воздействие на вены ног значительного веса.
- Ношение обуви на высоком каблуке: препятствует нормальному оттоку крови.
На начальных стадиях варикоз может проявляться чувством усталости и тяжести в ногах, особенно к вечеру, сетчатым рисунком из мелких вен на коже, появлением "узелков" и "звездочек". Со временем симптомы усиливаются и появляются боль в ногах - ноющая, распирающая, усиливающаяся к вечеру, судороги, чаще всего ночью, отеки ног особенно к вечеру и после длительных нагрузок, выпячивание вен - становятся более заметными, особенно при стоянии или ходьбе.
Современная медицина предлагает эффективные методы лечения варикоза:
- Компрессионная терапия: использование эластичных бинтов или чулков для улучшения оттока крови.
- Склеротерапия: инъекции специального вещества, которое "склеивает" пораженные вены.
- Лазерная коагуляция: "запаивание" вен с помощью лазера.
- Радиочастотная коагуляция: воздействие на вены радиоволнами.
- Флебэктомия: хирургическое удаление варикозных вен.
Помните: варикоз – это не приговор. При своевременном обращении к врачу и соблюдении мер профилактики вы сможете не только улучшить внешний вид своих ног, но и сохранить здоровье на долгие годы.