Врач-флеболог рассказал, почему возникает варикоз

Варикозная болезнь нижних конечностей – это не просто косметический дефект, а распространенная проблема, требующая внимания. О том, как распознать варикоз, чем он опасен и как его победить, рассказывает флеболог, хирург, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Алексей Ларичев в интервью «Вечерней Москве».

Варикоз – это хроническое заболевание, приводящее к расширению и деформации вен нижних конечностей. Из-за нарушения работы клапанов кровь в них застаивается, приводя к образованию "узелков" и "звездочек".

Со временем это не только портит внешний вид ног, но и может привести к серьезным осложнениям, таким как тромбофлебит - образование тромбов в пораженных венах, которые могут оторваться и попасть в легкие, создавая угрозу жизни; трофические язвы - незаживающие раны на голени, которые доставляют сильный дискомфорт и снижают качество жизни; дерматит- воспаление кожи из-за застоя крови; кровотечения: из варикозно расширенных вен.

Развитию варикоза способствуют:

Наследственность: если у близких родственников есть варикоз, риск его развития у вас значительно выше.

Лишний вес: избыточная нагрузка на ноги усугубляет проблему.

Беременность: гормональные изменения в этот период ослабляют стенки вен.

Гормональные нарушения: прием некоторых гормональных препаратов, например, противозачаточных таблеток, может увеличить риск варикоза.

Длительные статические нагрузки: работа "на ногах", отсутствие физической активности.

Поднятие тяжестей: регулярное воздействие на вены ног значительного веса.

Ношение обуви на высоком каблуке: препятствует нормальному оттоку крови.

На начальных стадиях варикоз может проявляться чувством усталости и тяжести в ногах, особенно к вечеру, сетчатым рисунком из мелких вен на коже, появлением "узелков" и "звездочек". Со временем симптомы усиливаются и появляются боль в ногах - ноющая, распирающая, усиливающаяся к вечеру, судороги, чаще всего ночью, отеки ног особенно к вечеру и после длительных нагрузок, выпячивание вен - становятся более заметными, особенно при стоянии или ходьбе.

Современная медицина предлагает эффективные методы лечения варикоза:

Компрессионная терапия: использование эластичных бинтов или чулков для улучшения оттока крови.

Склеротерапия: инъекции специального вещества, которое "склеивает" пораженные вены.

Лазерная коагуляция: "запаивание" вен с помощью лазера.

Радиочастотная коагуляция: воздействие на вены радиоволнами.

Флебэктомия: хирургическое удаление варикозных вен.

Помните: варикоз – это не приговор. При своевременном обращении к врачу и соблюдении мер профилактики вы сможете не только улучшить внешний вид своих ног, но и сохранить здоровье на долгие годы.