Перечислены основные причины неприятного запаха изо рта

Плохой запах изо рта может быть связан с множеством причин. В том числе с проблемами с кишечником, носовыми пазухами и даже кровотоком. Вот о чём следует помнить.

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Одно из заболеваний, которое может повлиять на запах изо рта, — сахарный диабет. Он представляет собой нарушение обмена веществ, при котором сахар (глюкоза) не может получить доступ к клеткам организма, где он необходим для обеспечения энергией, поэтому его уровень в кровотоке повышается.

В некоторых случаях, например, при недостаточной дозировке инсулина или инфекции, организм расщепляет жиры на соединения, называемые кетонами. Они действуют как быстрая форма топлива. Это состояние называют диабетическим кетоацидозом. Кетоны имеют характерный запах. Когда они накапливаются в кровотоке, они придают дыханию фруктовый запах.

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Выработка кетонов может быть вызвана не только диабетом. Это могут быть и некоторые диеты: например, диета Аткинса, периодическое голодание 5:2. Один из побочных эффектов этих диет — неприятный запах изо рта.

Ещё одна причина появления неприятного запаха — чрезмерный рост бактерий, который этот запах вызывают. Они могут находиться между зубами, внутри и вокруг дёсен и языка, в задней части рта и горла.

У некоторых может развиться состояние под названием «глоточный мешок». В этом случае в задней части глотки образуется карман, где может накапливаться пища и жидкости.

Бактерии также могут вызывать инфекции во рту, такие как тонзиллит и абсцессы зубов, при которых ткани воспаляются или развивается гной.

Синусит тоже способен привести к попаданию инфицированных выделений в горло, вызывая неприятный запах изо рта.

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