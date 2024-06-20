Почему аллергия на кошек у людей встречается чаще, чем на собак

Многие люди по всему миру сталкиваются с аллергией на домашних животных. Но чаще всего это именно аллергия на кошек. Почему так происходит?

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Биологические особенности кошек. Дело в том, что у кошек есть особые белки, которые вызывают у людей аллергические реакции. Самый известный из таких белков — Fel d 1. Содержится он в слюне, сальных железах, кожных выделениях животных.

Размер и распространение аллергенов. Аллергены кошек даже по размеру гораздо меньше аллергенов собак. За счёт этого они легче проникают в дыхательные пути, дольше остаются в воздухе. Даже после избавления от животного кошачьи аллергены могут находиться в воздухе месяцами.

Личная гигиена кошек. Они постоянно вылизывают шерсть, что способствует обновлению слоя аллергенов на их теле.

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Поведенческие факторы. Часто кошки больше времени находятся в помещении и тесно контактируют с людьми. Собаки же наоборот.

Генетические предрасположенности. Некоторые люди генетически склонны к возникновению аллергии на определённых животных.