В Совбезе обсудили оказание помощи больным ВИЧ и туберкулезом

Межведомственная комиссия Совбеза России по безопасности в экономической и социальной сфере обсудила вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи страдающим социально значимыми заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

"Состоялось заседание межведомственной комиссии Совета безопасности России по безопасности в экономической и социальной сфере. Обсуждены вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи населению с социально значимыми заболеваниями. По оценке межведомственной комиссии Совбеза, в стране в целом создана качественная система здравоохранения, ориентированная на улучшение медицинской помощи, а также на снижение смертности и инвалидности населения с социально значимыми заболевания. Вместе с тем отмечена важность создания условий для своевременного полного комплектования медицинским персоналом медицинских организаций, оказывающих помощь больным туберкулезом, ВИЧ-инфекциями и вирусными гепатитами", - сообщили в пресс-службе.



Отмечается, что также необходимо повышать мотивацию граждан к ведению здорового образа жизни и прохождению диспансеризации. Кроме того, темой дискуссии стали вопросы организации мониторинга обеспеченности лекарственными препаратами для лечения социально значимых заболеваний, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.