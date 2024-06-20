Геннадий Онищенко оценил вероятность образования ботулотоксина в пиве

Напиток изготавливается при термической обработке ингредиентов.

Микробу, который вырабатывает опасное вещество, необходима анаэробная среда. Об этом академик РАН и бывший главный санитарный врач России рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Что касается пива, я бы с удовольствием на него нацеплял ещё кучу болячек — начиная от дизентерии, холеры и прочего, лишь бы отпугнуть людей, чтобы это пойло не употреблять, но, к сожалению, не могу этого сделать — поступиться принципами. Ничего с вашим пивом не будет, потому что пиво изготавливается при термической обработке. Не в брожении дело, а дело в том, что микроб — главное для него, чтобы была среда анаэробная, чтобы не было кислорода».



Ранее Онищенко предостерёг от употребления окрошки на пиве. Он пояснил, что это прямая дорога к инсульту.