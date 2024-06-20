Диетолог предупредил о серьезных последствиях для здоровья от безуглеводной диеты

Диабет – серьезное заболевание, возникающее вследствие нарушений работы поджелудочной железы и недостаточной выработке инсулина, а также в случае, когда организм не может эффективно расходовать его. В результате происходят скачки уровня сахара в крови.

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По словам диетолога Кимберли Ваманн, диабет в первую очередь развивается из-за неправильного образа жизни. Так, одной из самых вредных привычек врач назвала привычку полежать после сытного приема пищи. Негативно на здоровье сказывается также малоподвижный образ жизни, калорийная и сладкая пища.

Ваманн отметила, соблюдение диеты не всегда гарантия того, что диабета удастся избежать. Вопреки распространенному мнению, отсутствие углеводов в рационе не оказывает положительного эффекта, а напротив, может вызвать развитие диабета.

Диетолог объяснила, что в рационе обязательно должны быть углеводы, богатые клетчаткой.

Они замедляют пищеварение и предотвращают скачки сахара в крови, передает слова врача She Finds.

Согласно рекомендациям врачей, углеводы должны составлять не менее 60% рациона людей, находящихся в преддиабетическом состоянии. Поэтому им рекомендованы цельнозерновые крупы, хлеб, овощи и фрукты, молоко и кефир, бобовые. Они не только богаты полезными углеводами, но минералами, нехватка которых ухудшает здоровье.

В то же время, из действительно негативное воздействие на организм оказывают продукты с высоким гликемическим индексом. Ранее специалисты перечислили крупы, которые относятся к этой группе. Также сообщалось, кому полезно диетическое питание.