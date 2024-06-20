Врач рассказала связь между ссорами и смертью

Ссоры могут негативно влиять на здоровье человека, вызывая нарушения сердечного ритма и даже приводя к смертельным исходам, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово" на Первом канале. Она рекомендует проявлять сдержанность и умение слушать, чтобы избежать негативных последствий для организма.

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В одном из эпизодов программы беременная женщина рассказала о конфликтах с мужем из-за финансов. Она считает, что муж зарабатывает достаточно, но тратит деньги неосмотрительно, не откладывая их на нужды ребенка и покупая лишние вещи. Малышева объяснила, что повышенная тревога женщины связана с изменениями в биохимии мозга.

В таких случаях Малышева советует не углубляться в детали спора, а проявить понимание и заботу. Она также отметила, что женские слезы снижают уровень кортизола и тестостерона у мужчин, что облегчает ситуацию.

Кардиолог Герман Гандельман заявил, что ссоры являются стрессом, вызывая изменения в организме, которые могут привести к серьезным последствиям, включая нарушения сердечного ритма.

Иммунолог Андрей Продеус подчеркнул важность дать человеку выговориться во время спора, так как это поможет снизить уровень стресса. Офтальмолог Михаил Коновалов также отметил важность умения слушать собеседника во время спора.

В целом, все участники программы призывают проявлять понимание и умение слушать друг друга во время конфликтных ситуаций, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.