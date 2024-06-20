Как избежать поражения мозга после коронавируса

В Ростове у 39-летнего мужчины возникло повреждение мозга после коронавируса. У молодого мужчины появились такие симптомы, как невнятная речь, нарушение координации при ходьбе и боль в спине. Обследование показало, что коронавирус повредил мозжечок. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, почему могут возникать такие тяжелые осложнения после коронавирусной инфекции и как их предотвратить.

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Почему коронавирус может повредить мозг

По ее словам, неврологические последствия после коронавируса возникали у переболевших на протяжении всего периода пандемии.

— Разные изменения такого рода встречаются нередко. Безусловно, на данный момент коронавирус стал больше похож на грипп, но не стоит забывать, что и грипп может вызывать повреждения мозга у некоторых людей. Несмотря на то, что у большинства зараженных грипп протекает в легкой и средней форме, высокая температура в течение десяти дней изнуряет организм. У некоторых людей могут развиваться тяжелые поражения, такие как повреждение мозга после гриппа и коронавируса, — сказала она. Инфекционист отметила, что осложнения после коронавируса проявляются все реже, но они все еще возможны и на сегодняшний день. — Коронавирус может распространяться в головной мозг через нервы. Но наиболее частая причина повреждения мозга у переболевших — это микротромбозы. Также существуют крупные тромбозы, но более распространены тромбозы мелких сосудов, потому что коронавирус очень сильно их повреждает. Люди в пожилом возрасте и те, кто имеет гипертонию и сахарный диабет, более склонны к осложнениям на мозг после коронавирусной инфекции, — сообщила Мескина.



Люди, у которых начались повреждения мозга после коронавируса, будут долго восстанавливать его функции. Реабилитация может занять не один месяц, потому что кровообращение восстанавливается трудно, предупредила врач.

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Как предотвратить повреждение мозга после коронавируса

По ее мнению, люди с сахарным диабетом и гипертонией должны тщательно контролировать свои заболевания.