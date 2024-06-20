Инфекционист Мескина рассказала, как избежать поражения мозга после коронавируса
В Ростове у 39-летнего мужчины возникло повреждение мозга после коронавируса. У молодого мужчины появились такие симптомы, как невнятная речь, нарушение координации при ходьбе и боль в спине. Обследование показало, что коронавирус повредил мозжечок. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, почему могут возникать такие тяжелые осложнения после коронавирусной инфекции и как их предотвратить.
Почему коронавирус может повредить мозг
По ее словам, неврологические последствия после коронавируса возникали у переболевших на протяжении всего периода пандемии.
— Разные изменения такого рода встречаются нередко. Безусловно, на данный момент коронавирус стал больше похож на грипп, но не стоит забывать, что и грипп может вызывать повреждения мозга у некоторых людей. Несмотря на то, что у большинства зараженных грипп протекает в легкой и средней форме, высокая температура в течение десяти дней изнуряет организм. У некоторых людей могут развиваться тяжелые поражения, такие как повреждение мозга после гриппа и коронавируса, — сказала она. Инфекционист отметила, что осложнения после коронавируса проявляются все реже, но они все еще возможны и на сегодняшний день. — Коронавирус может распространяться в головной мозг через нервы. Но наиболее частая причина повреждения мозга у переболевших — это микротромбозы. Также существуют крупные тромбозы, но более распространены тромбозы мелких сосудов, потому что коронавирус очень сильно их повреждает. Люди в пожилом возрасте и те, кто имеет гипертонию и сахарный диабет, более склонны к осложнениям на мозг после коронавирусной инфекции, — сообщила Мескина.
Люди, у которых начались повреждения мозга после коронавируса, будут долго восстанавливать его функции. Реабилитация может занять не один месяц, потому что кровообращение восстанавливается трудно, предупредила врач.
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Как предотвратить повреждение мозга после коронавируса
По ее мнению, люди с сахарным диабетом и гипертонией должны тщательно контролировать свои заболевания.
— Они должны регулярно принимать лекарственные препараты, которые назначил врач, соблюдать диету, вести активный образ жизни, чтобы улучшать кровообращение, больше гулять на свежем воздухе по мере возможности. Эти методы помогут профилактировать осложнения на головном мозге после коронавируса, — заверила собеседница «ВМ». Специалист напомнила, что важно вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежать серьезных осложнений после болезни. — Вакцинироваться должен каждый человек, особенно те, кто попадает в группу риска по развитию серьезных осложнений. Коронавирус меняется, появляются новые штаммы, но вакцина остается эффективной. Вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, но он перенесет его в легкой форме и защитит себя от осложнений после болезни, — заверила Мескина.