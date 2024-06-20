На даче есть риск заразиться геморрагической лихорадкой

При проведении работ на даче существует высокий риск заражения геморрагической лихорадкой, которую передают грызуны. Об этом рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, передает Pravda.Ru.

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«Геморрагическая лихорадка — это симптомокомплекс. Это те лихорадки или те инфекционные заболевания, как правило, вирусные, которые вызывают нарушение процесса или способности к свертыванию крови, что приводит к геморрагическим кровотечениям или к геморрагическим кровоизлияниям — каким-то таким признакам», — уточнил эксперт.



По его словам, заразиться данной болезнью можно во время сельскохозяйственных работ. Он уточнил, что число грызунов увеличивается в залежах сена или в копнах соломы, поэтому при контакте с этими предметами может быть усиление количества случаев заражения. При этом Чепурнов добавил, что в настоящее время число заболевших геморрагической лихорадкой снизилось.

В мае сообщалось, что дачники могут заразиться столбняком во время работ на своем участке, споры столбнячной палочки Clostridium tetani могут находиться в почве и сохранять жизнеспособность годами.

Ранее россиянам дали советы, как проводить малярные работы на даче.