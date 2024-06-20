Иммунолог призвал не выносить еду со «шведского стола»

Она не предназначена для долгого хранения.

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Существует риск инфицирования стафилококком, предупредил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Владимир Болибок.

«Если вы поедете на отдых, то сейчас многие отели предлагают «шведский стол». Эту еду ни в коем случае нельзя выносить с собой и хранить. Она не предназначена для того, чтобы вы её оставляли на хранение и съели через несколько часов. В этом случае можно стафилококковую инфекцию получить, потому что она более распространённая. Потому что эта еда не предназначена для хранения. Пришли, поели, ушли».



В мае прошлого года в Роскачестве заявили о неэффективности против бактерий 25% мыла в России. Речь шла о кишечной и синегнойной палочках, стафилококке и кандиде.