Инфекционист рассказал, как избежать вызывающего ботулизм токсина

Токсин ботулизма содержится не только в консервах. Об этом в четверг, 20 июня, рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

© Вечерняя Москва

"Ботулотоксин может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах (например, в квашеной капусте — прим. «ВМ»), соленой и копченой рыбе, колбасах, особенно упакованных в кишку", — рассказал Чуланов.



По его словам, уничтожить бактерию можно с помощью термической обработки. Продукт необходимо прокипятить в течение 15–20 минут. Помимо этого, не стоит употреблять консервы с истекшем сроком годности. При домашнем изготовлении консервированных продуктов нужно стерилизовать тару, сообщило издание АиФ.

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, которое возникает при попадании в организм опасных токсинов. Об этом сообщил врач-инфекционист Глеб Рыжов. По словам медика, начальные симптомы ботулизма похожи на обычное отравление.

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, из-за каких безопасных, на первый взгляд, продуктов можно заболеть ботулизмом.