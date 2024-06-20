В Роскачестве рассказали, как не заразиться ботулизмом при покупке консервов

Для того чтобы обезопасить себя от заражения ботулизмом, не следует употреблять консервы из вздутой упаковки и покупать их у частных лиц, предупреждают специалисты Роскачества. Также важно обратить внимание на надписи: срок годности должен быть в норме, а текст в маркировке — не смазан.

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Специалисты напомнили, что ботулизм является острым инфекционным заболеванием, вызванным токсином бактерии Clostridium botulinum. Он поражает нервную систему, что приводит к мышечному параличу и даже смерти, если не будет своевременно оказана медпомощь. При этом первоначально у заболевшего человека наблюдаются спазмы желудка и диарея.

Особенно хорошо бактерии растут на продуктах с высоким содержанием крахмала или белка, утверждают эксперты. К числу таких продуктов относятся мясные и бобовые консервы. Также могут быть заражены колбасные изделия, консервы из рыбы, овощей и особенно грибов.

"Споровые формы ботулизма Clostridium botulinum может уничтожить только неоднократная пастеризация по одному часу при 100–120 градусах или стерилизация при температуре 120 градусов", — заключили в Роскачестве.



Как сообщалось ранее, артистка Мариинского театра оказалась среди пострадавших от массового отравления — скрипачка в настоящее время находится в реанимации. Известно, что женщина почувствовала себя плохо после употребления салата «Лобио». Предположительно, она оказалась в числе заразившихся ботулизмом.