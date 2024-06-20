Эндокринолог предупредил о серьезной ошибке в питании

Переизбыток ряда продуктов в рационе плохо влияет на работу кишечника и состояние крови. Что в конечном итоге отражается и на внешности человека.

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Связано это зачастую с распространенной ошибкой - избытком простых углеводов в меню, пишет эндокринолог Екатерина Янг. Например, выпечка, высокоочищенные крупы и хлопья, если в рационе много подобной пищи, снижают количество полезных бактерий в кишечнике, а также провоцируют повреждение кишечной стенки. В результате различные яды и токсины попадают в кровоток напрямую.

"Это вызывает такие состояния, как экзема, псориаз и прочее", - предупредила врач своем Telegram-канале.



Екатерина Янг подчеркнула, что основа красоты и здоровья - как раз питание. Если мы едим много мучного и сладкого, перекусываем на бегу, все чаще выбираем полуфабрикаты вместо домашней еды, то и организм начинают работать соответствующе. Помимо проблем в работе кишечника, могут нарушаться функции всех клеток в организме. К таким последствиям, например, приводит употребление продуктов с зажаристой корочкой. Вот это для многих "самое вкусное" - по сути, продукты гликирования. Последние губительно воздействуют на организм на клеточном уровне.

Также врач обратила внимание на соевые и молочные продукты. Дело в том, что они стимулируют поджелудочную железу на выработку инсулина, так как содержат аминокислоту лейцин в большом количестве. Это также может плохо отразиться на внешности.