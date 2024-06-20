Хирург предупредил, где и как можно заразиться смертельным менингитом

Одной из главных опасностей для ушей является вода, попадающая в них во время водных процедур или плавания в бассейнах и реках, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, инфицированная вода становится причиной заболевания смертельно опасным менингитом.

© unsplash

"Воспаление вызывает купание в водоемах с загрязненной водой, особенно при нырянии и погружении на глубину без специальных средств защиты. Кроме того, подхватить заразу можно и в плавательном бассейне. В первом случае инфицированная вода заполняет весь слуховой проход вплоть до барабанной перепонки. К дефектам ухода за ушами относится и отказ от ношения головных уборов в холодное время года, что может закончиться как острым отитом, так и менингитом", — объяснил врач.



Ранее Умнов заявил, что японское суши опасно для здоровья и из-за его употребления существует риск заразиться паразитами. По его словам, человеческий организм не обладает пищеварительной способностью акул или дельфинов, поэтому с трудом переваривает сырую рыбу. Он подчеркнул, что особую опасность представляют гельминты анизакариды.