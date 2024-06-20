В России потребовали усилить контроль качества питания в детских лагерях

После массовых отравлений фасолью в России потребовали усилить контроль качества питания в детских летних лагерях. С соответствующей просьбой Госдумы Александр Якубовский и Дмитрий Гусев обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

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Парламентарии отметили, что из разных регионов страны ежегодно поступает информация об отравлениях несовершеннолетних и некачественном питании в детских летних лагерях. Уязвимость отрасли еще раз показал скандал вокруг появления симптомов ботулизма после употребления фасоли, уточнили авторы инициативы.

Ранее специалисты московского Роспотребнадзора в ходе расследования случаев ботулизма изъяли более 60 тонн пищевой продукции. Отмечалось, что специалисты не рекомендуют употреблять в пищу «Салат лобио из фасоли» в вакуумной упаковке изготовителя ООО «Локалкитчен». Также врачи ведомства призвали при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

19 июня следствие запросило арест фигурантов дела. Соответствующее ходатайство поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Задержаны генеральный директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества этой фирмы Елена Машкова и фактический руководитель компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Им инкриминируется преступление по статье о производстве и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.