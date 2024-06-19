Как бороться с синдромом «толстой худышки»

Знакомо ли вам состояние, когда вы можете похвастаться идеальным весом, но при этом вас невозможно назвать подтянутой и спортивной? Если вы узнали себя, скорее всего, вы относитесь к типу «скинни фэт». Фитнес-тренер Ольга Анисимова рассказала о причинах возникновения такого состояния и посоветовала, как привести тело в хорошую форму.

Что такое «скинни фэт»

О состоянии «скинни фэт» можно говорить, когда количество жира в организме превышает массу мышц, и это при условии, что вы находитесь в нормальном весе. С одной стороны, вас нельзя назвать человеком с превышением массы тела, и в то же время вы не производите впечатление худышки. К слову, коррекция проблемы требует особого типа физических упражнений и специальной диеты, которую стоит подбирать со специалистом.

С какими рисками сталкиваются люди «скинни фэт»

Не стоит думать, что всего лишь удержание веса в норме спасет вас от негативных последствий для организма. Ольга: «Очень важно следить за массой жира в организме, независимо от вашего общего веса. Если жира слишком много, вы оказываетесь в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету». Опасность в том, что люди, удовлетворившись своим весом, перестают следить за мышечной массой и не уделяют внимания рациону. А количество жира все увеличивается.

Тренировка для типа «скинни фэт»

Подход к физическим упражнениям при фигуре скинни фэт особенный. Ольга рекомендует обратить внимание на следующие моменты, когда вы отправитесь в фитнес-зал.

Упор на силовые тренировки. При большом количестве жира в организме важно избавиться от его застоя в определенных частях тела и получить более выраженный рельеф. Для этого идеально подойдут силовые тренировки со средним весом. А вот на кардио в этом случае налегать нет смысла.

Увеличение количества тренировок. На первом этапе стоит увеличить количество тренировок до 4-х в неделю. Уже для закрепления результата можно сократить до 2—3-х раз в неделю.

За одну тренировку прорабатываем все группы мышц. К силовым упражнениям наш эксперт рекомендует добавить и регулярные статичные упражнения для лучшей просушки.

Как скорректировать питание

Если вы сейчас подумали о снижении калорийности блюд, этот подход ошибочный. В данном случае нам важно не сбросить вес, а набрать мышечную массу, при этом активно работая со сжиганием жира.

Выбираем продукты с максимальным количеством белка, к ним можно отнести:

- Красное мясо.

- Бобовые.

- Орехи.

- Куриное мясо.

- Греческий йогурт.

- Морепродукты.

Идеально, если вы сможете собрать свое меню с большим количеством животного белка, так как растительный все же оказывает меньшую пользу и вам придется потратить больше времени на коррекцию фигуры.