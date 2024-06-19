Врач Агапкин заявил, что ингаляция над картошкой может обжечь дыхательные пути
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в выпуске программы «О самом главном» сообщил, что ингаляция над отварной картошкой может спровоцировать ожог дыхательных путей.
Об этом медик заявил, отвечая на вопрос гостьи передачи.
— Это действительно так. Некоторые люди эту рекомендацию дышать над вареной картошкой воспринимают буквально и делают это чуть ли не на плите, — подчеркнул Агапкин.
В феврале в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами лица. Они были получены после того, как ребенка лечили ингаляциями паром от вареной картошки.
Самолечение может помешать работе профессиональных медиков, а также тормозить процесс выздоровления. Врачи рассказали, от каких народных средств стоит отказаться, чтобы не усугублять проблемы организма.
Многие люди в попытках избавиться от недугов прибегают к лечению при помощи народной медицины. Однако для страдающих онкологическими заболеваниями подобный метод может быть чреват рядом серьезных последствий. Об этом рассказала врач-гематолог Яна Мангасарова.