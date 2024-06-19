Ингаляция над картошкой может обжечь дыхательные пути

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в выпуске программы «О самом главном» сообщил, что ингаляция над отварной картошкой может спровоцировать ожог дыхательных путей.

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Об этом медик заявил, отвечая на вопрос гостьи передачи.

— Это действительно так. Некоторые люди эту рекомендацию дышать над вареной картошкой воспринимают буквально и делают это чуть ли не на плите, — подчеркнул Агапкин.



В феврале в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами лица. Они были получены после того, как ребенка лечили ингаляциями паром от вареной картошки.

Самолечение может помешать работе профессиональных медиков, а также тормозить процесс выздоровления. Врачи рассказали, от каких народных средств стоит отказаться, чтобы не усугублять проблемы организма.

Многие люди в попытках избавиться от недугов прибегают к лечению при помощи народной медицины. Однако для страдающих онкологическими заболеваниями подобный метод может быть чреват рядом серьезных последствий. Об этом рассказала врач-‍гематолог Яна Мангасарова.