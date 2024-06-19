Ростовские врачи обнаружили внутри пациента белую мышь

В Ростове эндоскописты извлекли из организмов своих пациентов мышь и набор фломастеров.

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В городской клинической больнице №20 Ростова местные врачи поделились необычными случаями из своей практики. За десять лет эндоскописты встречались со множеством посторонних предметов в организмах пациентов. Отмечается, что 90% всех подобных случаев происходили с детьми.

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Некоторое время назад в больницу попал несовершеннолетний, из тела которого врачи извлекли семисантиметровую игрушечную мышь белого цвета.

Иногда к эндоскопистам попадают и взрослые – врачи достали из организма 45-летнего мужчины целый набор фломастеров, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Ростовской области.